Dr. Stephan Borte: Der Kinderimpfstoff enthält eine geringere Dosierung der mRNA und diese wiederum ist genau abgestimmt auf die Menge des Lösungsmittels. Das heißt, das Verhältnis mRNA und Lösungsmittel ist anders als beim Erwachsenenimpfstoff. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Impfstoff so verabreicht wird, wie es auch der Hersteller in seinen Studien gezeigt hat und da wurde ein Impfstoff für Kinder von fünf bis elf Jahren verabreicht, der eine niedrigere mRNA-Dosierung hat. Deshalb ist es sinnvoll, mit der Kinderimpfung noch zu warten. Vermutlich wird ab dem 20. Dezember der speziell auf die Kinder abgestimmte Impfstoff geliefert. Über die Menge an Impfdosen ist im Moment nichts bestätigt. Da muss man schauen, was an Meldungen aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt.

Dr. Stephan Borte: In den gängigen Arzneimittel-Studien, wie sie auch bei den Impfstoffen durchgeführt werden, testet man an standardisierten Gruppen. Zum Beispiel Babys und Kleinkinder bis vier Jahre, jüngere Kinder bis elf und so weiter. Dann wird geschaut, welche Menge an mRNA bringt den besten Schutzfaktor und ist gleichzeitig sicher und nebenwirkungsarm. Die klassische Regel ist: So wenig wie nötig an Wirkstoff, um eine hohe Immunantwort zu erzielen, und falls es bei höheren Dosierungen zu Nebenwirkungen kommt, fliegen die sofort raus und man nimmt die nächstniedrigere Dosierung. Das heißt konkret, wenn bei den Allerkleinsten in der höheren Dosierung eine Nebenwirkung aufgetreten wäre, dann hätte es dieser Impfstoff niemals in der Zulassung auf den europäischen Markt geschafft.