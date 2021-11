Mit Kaugummi gegen Corona-Viren "Immun Booster" zum Kauen

Der Erfinder des CovidGum ist Prof. Florian Pfab, Leiter der medizinischen Abteilung des Fußballclubs "Eintracht Frankfurt". Im Juni 2020 war er mit seinem Sohn aus einem Urlaub in Portugal zurückgekehrt und musste in Quarantäne. Symptome hatte er nicht, aber ein positives Testergebnis. Der Dermatologe und Sportmediziner nutzte die viele Zeit, die er plötzlich zur Verfügung hatte. Die Lehraufträge an den Universitäten München, Regensburg und an der Harvard Medical School in Cambridge (Massachusetts, U.S.A.) mussten pausieren. Seine Internetrecherche führte ihn sozusagen virtuell um die ganze Welt. Er fand zahlreiche Studien über die antiseptische Wirkung natürlicher Substanzen und stellte sich die Frage: Wie kann man einer breiten Masse diese Stoffe auf eine bequeme Art zugänglich machen? So entstand die Idee, ein Kaugummi zu entwickeln.



Doch es sollte sich als etwas schwierig herausstellen, die Idee in die Tat umzusetzen. Alle Welt hoffte auf "Rettung" durch Big Pharma und seine neuesten biologischen Waffen. Ein Nischenprodukt aus ätherischen Ölen konnte da eher ein Lächeln hervorrufen. Immerhin hatte der Erfinder eine effektive Wirkformel entwickelt und bereits ein Patent darauf angemeldet. Er fand junge Unternehmer, die das Startup "clevergum.com" gründeten und Investoren um sich sammeln konnten. Zwar lehnte Kaugummi-Multi Wrigley's eine Zusammenarbeit ab, doch ein Hersteller in Bulgarien war bereit und in der Lage, das neue Produkt "CovidGum" zu produzieren.