Long-Covid Corona kann Gefäße im Auge schädigen - Ärzte finden Abhilfe

Dr. Bettina Hohberger: Das Auge kann man sich als Wurzelsystem eines Baums vorstellen mit vielen kleinen Verzweigungen. Was man bei den Long-Covid-Patienten sehen konnte, ist, dass von diesen vielen Verzweigungen ein paar wenige einfach nicht mehr dargestellt werden. Die waren wie verschwunden, in Anführungszeichen. Die Patienten haben selber keine Augenprobleme. Sie sehen nicht schlechter. Das war nicht der Fall. All diese Personen haben sehr gut gesehen. In unserer Annahme sind das ganz milde Durchblutungsveränderungen, die latent, ganz leicht über die Zeit, dann über Monate hinweg zu Problemen bei den Patienten führen.

Das sind nicht primär Augenprobleme. Die These ist, dass wir das, was wir mit der Technik exemplarisch am Auge sehen können, dass das überall am Körper ist. Die Kapillaren sind überall gleich. Warum sollen die im Auge anders sein, als an der Hand, im Gehirn, an der Leber, am Herz, an der Lunge? Überall ist der Aufbau gleich. Die Durchblutung ist in kleinen Bereichen immer ein bisschen schlechter, dann wieder normal, schlechter, wie ein Auf und Ab, sodass der Körper in Summe dann doch anfängt, in bestimmten Bereichen mit Einschränkungen zu reagieren.