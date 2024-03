Bildrechte: IMAGO / Cavan Images

Folgen von Corona "Post-Covid ist kein eingebildetes Krankheitsbild"

Hauptinhalt

18. März 2024, 11:37 Uhr

Post-Covid kann sich in dauerhafter Müdigkeit, Luftnot bei leichter Belastung oder anderen Symptomen äußern. Die Krankheit schränkt Betroffene in ihrem Leben deutlich ein. In Jena gibt es ein interdisziplinäres Zentrum, an dem Patienten behandelt werden. Außerdem gibt es ein Projekt, das auch Erkrankte im ländlichen Raum erreichen soll. Prof. Dr. Andreas Stallmach leitet beides und beantwortet Fragen zu Post-Covid.