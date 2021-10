Wenn man sich im Ausland online testet und dann einreist, dann wird der Nachweis anerkannt? Wenn man sich jedoch in Deutschland selbst videoüberwacht testet, dann kommt man weder ins Kino noch ins Restaurant? Genau das, denn das BMG räumt ein: "Im Ausland ausgestellte Testnachweise werden bei der Einreise nach Deutschland als Testnachweis anerkannt, wenn die zugrundeliegende Testung von einer nach dem Recht des jeweiligen Staates befugten Stelle vorgenommen oder überwacht wurde." Im Klartext heißt das: Weil es nach dem Recht des Staates geht, aus dem man abreist, wird ein vergleichsweise hohes Corona-Risiko (Einreise aus dem Ausland) toleriert, ein vergleichsweise kleines Corona-Risiko (Kino) dagegen nicht.

Doch was sagen Mediziner zu den neuen Online-Selbsttests? "Es bestehen bei der Durchführung der Schnelltests eine Reihe von Fehlermöglichkeiten", sagt Prof. Uwe Gerd Liebert, ehemaliger Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig. Er glaube kaum, dass in allen Fällen genau gesehen werden könne, wie tief beispielsweise das Stäbchen eingeführt würde und ob genug Material von der Schleimhaut auf das Stäbchen gelange, begründet Liebert. Das sei aber entscheidend für das richtige Testergebnis.