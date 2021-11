"Erhöhtes Risiko": Dieser Hinweis erscheint bei immer mehr Menschen in der Corona-Warn-App. Über 437.000 rote Warnungen wurden in der Woche ab 15. November versendet – in der Woche zuvor waren es nur etwa 310.000 gewesen. Benachrichtigt wird, wer sich über neun Minuten in der Nähe einer einzelnen infizierten Person oder kurzzeitig in der Nähe mehrerer infizierter Personen aufgehalten hat.