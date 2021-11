Klaus Stöhr: Ich würde mich freuen, wenn wir über die sechs Prozent der über 60-Jährigen hinausgehen würden. Das sind ja weit über 20 Millionen Menschen in Deutschland, die den Booster noch nicht haben. Die Diskussion, ob jetzt alle den Booster bekommen sollen, oder nicht, geht aus meiner Sicht ein bisschen am Thema vorbei. Denn nur die älteren Menschen wären ja diejenigen, die die eigentliche Krankheitslast tragen. Und wenn wir die erreichen würden, wäre das ein riesen Schritt.

Auch Kreuzimpfungen, also die Kombination aus verschiedenen Impfstoffen, könnten hier noch stärker wirken. Aber auch die Antikörper, die hier gebildet werden, werden schrittweise wieder verschwinden. Bei den Älteren ist der Antikörper-Titer nicht ganz so hoch. Deswegen lohnt es sich jetzt für alle, die im Frühjahr die zweite Impfung bekommen haben und älter als 60 sind, über die Booster-Impfung nachzudenken, um gut durch den Winter zu kommen.

Klaus Stöhr: Ich würde mir anschauen, wie die Hausärzte und Betriebsärzte in den letzten Jahren die Influenza-Impfung gestemmt haben. Das ist ja der gleiche Personenkreis und dieselbe Anzahl an Leuten. Und da gibt es gegenwärtig über 30 Millionen Impfdosen, die zur Verfügung stehen. In der Größenordnung konnten das die Hausärzte in der Vergangenheit stemmen – wenn die Impfzentren dazukommen, dann ist das toll. Aber die Kosten muss man hier sicherlich auch im Auge behalten.