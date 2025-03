Bildrechte: Colourbox.de

Krebsvorsorge Ab April: Frauen ab 50 haben Anspruch auf Darmspiegelung

26. März 2025, 10:56 Uhr

Ab April haben Frauen ab 50 Jahren einen Anspruch auf zwei vorsorgliche Darmspiegelungen zur Darmkrebsvorsorge im Abstand von zehn Jahren. Damit wird die Altersgrenze an die der Männer angepasst. Wer das nicht möchte, kann alle zwei Jahre einen Stuhltest machen lassen. Jährlich gibt es in Deutschland nach Schätzungen etwa insgesamt 55.000 Neuerkrankungen an Darmkrebs.