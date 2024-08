Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Diagnose-Wege des Patienten sind. Sechs bis zwölf Monate kann es durchaus in Anspruch nehmen, bis der Patient dann den Weg zu uns findet. Es sind in aller Regel langsam verlaufende Erkrankungen. Ziel ist es, möglichst frühzeitig jeden Patienten zu erkennen und eine geeignete Therapie zu finden.

Das wird in Zukunft leichter werden. Wir werden digitale Gesundheitsanwendungen zur Anwendung bringen, um Patienten frühzeitig zu diagnostizieren. Auch weitere diagnostische Mittel werden zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel der Nachweis von Alzheimer-typischen Proteinen, der bislang nur im Nervenwasser möglich ist. Das wird in den nächsten Jahren auch mit Blut möglich sein.

Bislang ist es so, dass für die meisten Demenzerkrankung keine kausale und keine heilende,Therapie zur Verfügung stehen – und auch keine, die ursächlich in die Krankheit selbst eingreift. Die Behandlung erfolgt überwiegend symptomatisch. Insbesondere für die Alzheimer-Erkrankung oder auch für Demenz, bei Parkinson, haben wir durchaus Medikamente, die den Krankheitsverlauf verzögern. Wir können auch Symptome wie motorische Einschränkung, Angst und Unruhe lindern.

Daneben gibt es weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel Gedächtnistraining, das im Rahmen von einem ergotherapeutischen Hirnleistungstraining professionell durchgeführt wird und natürlich alle sozialmedizinischen Unterstützungen für den Patienten. In Zukunft wird sich das wandeln. Wir haben bereits in den USA ein Medikament, das in den Krankheitsverlauf selbst eingreift, einen sogenannten Amyloid-Antikörper, der gegen ein Alzheimer-Protein wirksam ist. Wir erwarten, dass im Sommer die Entscheidung seitens der Europäischen Arzneimittelkommission fällt, ob das Präparat auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird. Es gibt nicht nur gegen dieses eine Alzheimer-Protein Antikörper, sondern auch Medikamente gegen alle anderen Zellstrukturen. Da tut sich momentan sehr, sehr viel. Da sind Hunderte von Präparaten in Studien in der Forschung.