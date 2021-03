Sie motivieren Sportler, treiben sie im besten Sinne zu Höchstleistungen, machen Trainingspläne und bereiten sie auf Wettkämpfe vor: Sportpsychologen. Karl-Jürgen Bär sagt, es braucht diese Mentaltrainer. Und es braucht Sportler, die sich konzentrieren können und bestimmte Techniken dafür lernen. Doch Bär sagt auch: Es ist genauso wichtig, dass ein Profi-Sportler in seinem Beruf psychisch gesund sein kann und bleiben kann und nicht aus seiner Karriere als gebrochener Mensch herausgeht.

Sportpsychiatrie und Sportpsychosomatik

Bisher gibt es dafür aber wenige Experten. Wenn Corona es im Sommer erlaubt, plant Bär in Deutschland einen Grundkurs für 15 bis 20 künftige Experten. In Österreich und der Schweiz gibt es ebenfalls erste Ansätze für dieses Thema. Bär hofft, dass erste Teilnehmer in ein bis zwei Jahren fit und einsatzbereit sind. Geplant ist, dass in Köln die ersten Teilnehmer ausgebildet werden. Einige von ihnen sind bereits Sportpsychologen. Neben dem Anspornen und Aufbauen wird dann auch Prävention und Therapie von psychischen Krankheiten wichtig. Motivieren zu Höchstleistungen oder bremsen bei Übereifer? Bildrechte: Colourbox.de

Denn ein Profisportler, der von Kindheit an, bis etwa Mitte 20 alles für seinen Sport gibt, der hat in anderen Lebensbereichen vielleicht Defizite, so Bär.

Wenn man mal bedenkt, wie viele Sportler nach ihrer Karriere ihr Geld einfach verspielt haben oder ganz viele private Schwierigkeiten entwickelt haben, die völlig konträr zu ihrer großen sportlichen Karriere stehen, dann kann man vielleicht ermessen, dass Menschen über einen kurzen Zeitraum von 20 Jahren zwar hochkonzentriert Sport getrieben haben, aber ganz viele andere Fähigkeiten nicht entwickelt haben. Und das fällt ihnen natürlich nach der Karriere auf die Füße. Psychologe Karl-Jürgen Bär, Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Jena

Amateure gehten oft über ihre Grenzen. Bildrechte: MDR/PantherMedia

Hilfe auch für Amateure

Neben den Profis möchte Bär auch gerne den Amateuren helfen. Denn hier beobachtet er, dass zum Teil sehr stark trainiert wird, hocheffizient aber mit wenig medizinischer Überwachung und mit wenig Hilfestellung." Bär geht davon aus, dass im Amateur-Sport "viel schiefläuft" - etwa beim Thema Doping. "Was die Leute zum Teil einnehmen, um Muskeln aufzubauen, ist verheerend. Da wäre auch eine Beratung wichtig und vielleicht auch eine unabhängige Unterstützung."



Bär beruft sich auf Erhebungen über Ausdauerläufe und Marathonläufe, die zeigen, dass die Läufer "reichlich Medikamente nehmen, um die Schmerzen auszuhalten. Das ist zum Teil erheblich, was an Schmerzmitteln genommen wird, die zu Magenblutung führen können oder die andere ganz erhebliche Gesundheitsstörung auslösen können. Und es gibt überhaupt gar keine Kontrolle. Es gibt überhaupt keine Beratung." Bodybuilder nimmt Tabletten im Fitnessstudio. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Hilfe bei Sportsucht

Die neuen Sportpsychiater sollen sich auch um das Thema Sportsucht kümmern. Bär behandelt schon jetzt Patienten, die abhängig von Sport sind. Häufig handelt es sich um Triathleten oder Marathonläufer, die "so exzessiv trainieren, das sie am Ende mit einer Depression zum Arzt laufen. Und viele von dene werden als 'normale Depressionen' behandelt. Und es wird aber nicht erkannt, dass eine Sportsucht darunter liegt, die die Entwicklung getriggert hat."



Diese Patienten, so erklärt es Bär, trainieren immer mehr und effizienter, um "bestimmte psychische Zustände zu erreichen" - also, um sich wohlzufühlen und ruhig schlafen zu können. Eine zeitlang macht der Körper das in der Regel auch mit, so Bär. Doch dann kann es "passieren, dass die Sportsüchtigen zum Teil die Arbeit verlieren, ihre Partnerschaften, ihr Haus, ihr Hof". Das trifft in der Regel Amateure, so Bär. Denn "Sportsüchtig kann ein Profi-Sportler nicht sein - er würde seine Leistungen nicht mehr bringen. Profisportler achten zudem auf das sogenannte Übertrainingssyndrom. Sie wissen, dass die Frequenz zwischen Trainieren und Ruhe halten, ganz wichtig ist und sie berücksichtigen das in ihren Trainingsplänen." Pausen sind ganz wichtig. Nur so kann man Leistung bringen. Bildrechte: IMAGO

Bei seinen Patienten versucht Bär, ein geringes Maß an Sport in den Alltag einzubauen. Er beobachtet genau, wann bei ihnen das Verlangen Sport zu treiben wieder zu groß wird, sie nachts im Bett liegen, unruhig sind und schwitzen und nicht schlafen können. Weitere Therapie-Ansätze sind in Arbeit.

Infos zum Experten Der Psychologe Prof. Dr. Karl-Jürgen Bär, Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Jena, beschäftigte sich schon vor den Lockdown-Zeiten mit psychischen Belastungen im Amateur- und Leistungssport.