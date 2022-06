Prof. Katarina Stengler: Wenn Männer nicht in die Psychotherapie kommen, kann man ihnen nicht helfen. Wir wissen, dass deutlich mehr Psychopharmaka an Frauen verordnet werden als an Männer. Bei der Psychotherapie ist es für Männer besonders schwierig, weil sie natürlich dazu einlädt, über Probleme zu reden, auch über Gefühle zu sprechen, sich in lange therapeutische Prozesse zu begeben. Das ist nichts, was Männer grundsätzlich wollen. Frauen setzen sich eher und selbstverständlicher zusammen, um zusammen zu reden. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich für Männer. Auch beim Thema Gruppentherapien ist das sehr unterschiedlich. Es ist nicht so schwierig, Männer in Sportgruppen zu integrieren, was etwa bei Depressionen ein wichtiger Teil der Therapie ist. Aber in Gesprächsgruppen mit anderen über die eigenen Probleme zu reden, ist eine große Hürde. In reinen Männergruppen ist das leichter, das ist eine Erfahrung aus der Suchttherapie. Und ich glaube, dass wir genau das machen müssen, weil es am Ende hilft. Wir wissen, wenn Männer über ihre Probleme, die zu psychischen Erkrankungen führen können, reden, wenn sie diesen Schritt wagen, dass es erfolgreich ist und dass dann Veränderungen gut möglich sind.