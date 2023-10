Bei Diabetes wird in zwei Haupttypen von Stoffwechselerkrankungen unterschieden. Typ 1 ist erblich bedingt, wird also nicht durch hohen Zuckerkonsum ausgelöst. In diesen Fällen besteht ein absoluter Mangel an Insulin – dem Stoff, der dafür sorgt, dass Zuckermoleküle "zerlegt" werden und den Körperzellen als Energielieferanten zur Verfügung stehen. Von allen Diabetes-Erkrankten haben lediglich fünf Prozent den Typ 1.