Dr. Thomas Grünewald: Das Gute ist, wir werden mehrere Impfstoffklassen zur Verfügung haben. Wir haben ja jetzt zurzeit zwei: die Vektorimpfstoffe und die mRNA-Impfstoffe. Es werden proteinbasierte Impfstoffe kommen, es werden unter Umständen noch mal abgeschwächte Ganzvirus-Impfstoffe kommen. Und dann können wir sogenannte heterologe Impfsequenzen machen. Das heißt, mit der ersten Klasse impfen als Grundimmunisierung und erweitern das Auffrischen dann mit einer anderen Klasse, was immunologisch gesehen tatsächlich besser ist. Wir werden die Impfstoffe immer wieder anpassen müssen an neue Varianten, das ist ganz wichtig, das Virus ist ja bemüht und es hat über die geringen Impfzahlen in Deutschland im Moment die Chance, dem Impfschutz tatsächlich zu entkommen, sogenannte Escapevarianten.