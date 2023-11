Durchblutung anregen 5 Tipps gegen kalte Hände und Füße

Bewegung bringt den Kreislauf und die Durchblutung in Schwung. Sie sorgt dafür, dass die Wärme bis in die Zehen transportiert wird. Laufen Sie öfter mal in der Wohnung auf Zehenspitzen oder den Fersen. Wer mag, kann eine Runde auf den Außen- und Innenkanten der Füße gehen. Fußgymnastik geht auch ohne große Anstrengung: Rollen Sie im Stehen oder Sitzen mit den Füßen ein paar Minuten über einen Igelball. Die kleinen Noppen regen die Durchblutung an, das wärmt die Füße.