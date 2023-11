Dr. Stefan Hummel: In Heiligendamm gehörte das ärztlich überwachte Baden in der Ostsee in den kühlen Monaten Oktober bis Mai zum Reha-Programm, das von zehn Prozent aller Patienten genutzt wurde. Von 2010 bis 2020 badeten so über 2.000 Patienten im weniger als zehn Grad kalten Ostseewasser. Dabei untersuchten wir in der Ausatemluft (Atemwegskondensat) Stoffe, die im Vergleich zum warmen Patientenzimmer nach dem Winterbaden freigesetzt wurden.