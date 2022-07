Eine besondere Wohltat bei geschwollenen Beinen ist ein kalter Knieguss. Dabei wird der kalte Wasserstrahl von der rechten kleinen Zehe des rechten Beins außen bis zur Kniekehle geführt, dann dreimal dort hin und her geführt, danach an der linken Seite nach unten. Die gleiche Prozedur am linken Bein wiederholen. Am besten täglich durchführen.