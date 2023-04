Wasser ist die bedeutendste Säule in der Kneipp-Therapie. Mit einfachen Mitteln lässt sie sich auch Zuhause anwenden. Besonders der Wechsel zwischen Wärme- und Kältereizen wirkt anregend und fördert vielfach die Gesundheit. Wärme weitet die Blutgefäße, bei Kälte verengen sie sich. Dieser Wechsel regt die Durchblutung im ganzen Körper an.

Bei regelmäßigen Wasseranwendungen stärkt das die Abwehrkräfte und stimuliert Kreislauf und Nervensystem. Für eine erfrischende, belebende Wirkung muss es nicht gleich die eiskalte Ganzkörper-Dusche sein: Auch kalte Kniegüsse trainieren die Gefäße. Zu Beginn sollten der Körper und vor allem die Füße aufgewärmt sein. Dazu entweder ein warmes Bad oder eine Dusche nehmen oder sich ausreichend bewegen, bis der Kreislauf in Schwung kommt und sich der Körper erwärmt. Dann folgt ein Kältereiz: Dazu mit dem Schlauch der Dusche (ohne Duschkopf) sanft ohne zu starken Druck kaltes Wasser aufsteigend an der Außenseite der Beine entlang fließen lassen, von unten beginnen und den Schlauch nach oben führen. An der Innenseite des Beines mit dem Schlauch wieder nach unten gehen. Das Bein wechseln. An beiden Beinen im Wechsel zwei bis dreimal wiederholen. Wenn möglich, nicht abtrocknen



Patienten mit Durchblutungsstörungen sollten sich vorher mit ihrem Arzt absprechen. Übrigens sind die kalt-warmen Wechselbäder besonders für Patienten mit Bluthochdruck empfehlenswert.