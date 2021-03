Hühnereier kommen fast unausweichlich mit den Exkrementen der Vögel in Kontakt und damit auch mit Keimen, die im Hühnerdarm leben. Das Innere des Eis, also Dotter und Eiweiß, ist allerdings zumindest bei frischen Eiern vor den Keimen geschützt. Das liegt an einer besonderen Schutzschicht in der Schale. Diese wird jedoch nach und nach durchlässiger, sodass Keime auch von der Schale nach innen wandern können. Das ist ein Grund, Eier ab dem 18. Tag nach dem Legedatum nur noch im Kühlschrank zu lagern.



Zu den wichtigsten Krankheitskeimen, die auf Hühnereiern vorkommen, gehören Campylobacter und Salmonellen. Beide können schwere Darminfektionen auslösen. Campylobacter wird häufiger über Hühnerfleisch übertragen als über Eier, doch an der Schale haftender Hühnerkot kann durchaus zu einer Infektionsquelle werden. Campylobacter-Erreger führen zu einer Darmentzündung, die mit Bauchschmerzen, Fieber und mitunter blutigem Durchfall einhergeht. Salmonellen können ähnliche Symptome hervorrufen. Eine Infektion mit diesen Keimen ist vor allem für Kinder und ältere und kranke Menschen gefährlich.