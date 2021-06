Auch Mikronährstoffe können essentiell sein. Zu ihnen gehören Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Besonders häufig mangelt es uns hier an Folsäure, was für die Bildung von Zellen wichtig ist, an Zink für unser Abwehrsystem und an Eisen für die Blutbildung. Häufig fehlt es auch an Vitamin D für Immunsystem und Knochen und an Vitamin B12, das wichtig ist für den Aufbau von Nervenzellen.