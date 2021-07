Algen im Essen? Für viele von uns ist das kaum vorstellbar. Aber sie sind längst Teil unserer Ernährung. In vielen Fertig-Lebensmitteln sorgen sie für die richtige Bindung oder sorgen für das Gelieren. Agar-Agar, Alginat, Carrageen – das sind häufig eingesetzte Stabilisatoren in der Lebensmittel-Industrie.

In vielen Ländern der Erde werden Algen auch in Gerichten verwendet. Bekannt sind die Nori-Algen beim Sushi, die Blätter dieser Rotalge sind meist getrocknet erhältlich. Bekannt ist auch Salat aus Wakame, einer Braunalgenart. Ein beliebtes lokales Gericht in Wales ist „Laverbread“, in der Landessprache „bara lawr“. Mit Brot hat diese Speise allerdings nichts zu tun – sie ist ein mit Hafermehl angedicktes Algenpüree und wird zu Fisch oder auf Toast gegessen.