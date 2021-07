"Die elektronische Patientenakte ist das Herzstück einer modernen digitalen Gesundheitsversorgung. Mit der ePA vernetzen wir alle an der Behandlung von Patienten Beteiligten und geben den Patienten ihre relevanten Daten an die Hand", sagte Dr. med. Markus Leyck Diecken dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund". Er ist Geschäftsführer der gematik GmbH aus Berlin, der nationalen Agentur für digitale Medizin. Diese wird einerseits vom Bundesgesundheitsministerium finanziert und andererseits von den Verbänden der Ärzte, Zahnärzte, Kliniken, Apothekern sowie Krankenversicherungen getragen.

Nach Angaben von aerzteblatt.de hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mitgeteilt, dass "nahezu alle Praxen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten an die an die digitale Telematikinfrastruktur des Gesundheitswesens (TI) angeschlossen seien. Doch um darauf zugreifen zu können, sei noch ein Update vonnöten. Hier gäbe es Zeitverzüge. "So könnte es noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich alle Arztpraxen die ePA befüllen können", so das Portal.