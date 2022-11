Tamago ist das japanische Wort für Ei und das Getränk ist in nur zehn Minuten trinkfertig. In Japan wird es bei Erkältungskrankheiten getrunken. Ob es wirklich eine medizinische Wirkung hat, ist nicht so ganz bewiesen. Für Kinder ist das Getränk wegen des Reisweins jedenfalls nicht geeignet.