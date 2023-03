Stichwort Nasennebenhöhlenentzündung Ursächlich für die Erkrankung sind fast immer Viren. In höchstens zwei Prozent der Fälle können auch Bakterien verantwortlich sein, noch seltener Pilze.



Versuchen die Krankheitserreger durch die Schleimhaut in den Körper zu gelangen, reagiert die Schleimhaut gereizt und entzündet sich. In der Folge schwillt sie an und sondert zähflüssiges Sekret ab.



Dieser Schleim führt dazu, dass die engen Verbindungsgänge zwischen Nasenhaupt,- und Nasennebenhöhlen verstopfen und sich der Schleim ansammelt. Dann spricht man von einer akuten Rhinusinusitis.



Vorsicht: Unbehandelt kann daraus eine chronische Erkrankung werden!