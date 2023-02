An Schokolade können wir uns ganz sicher nicht "gesundessen". Sie ist kein Medikament, um gezielt gegen Krankheitsrisiken zu helfen. Viele Kakaoprodukte enthalten reichlich Zucker und die ungesunden Effekte ständiger Nascherei überwiegen mögliche positive Wirkungen deutlich. Hinzu kommt – Zutaten wie Milchpulver blockieren die günstigen Effekte einiger Kakao-Wirkstoffe. Also am besten möglichst dunkle Schokolade mit wenig Zucker und ohne Milchanteil wählen – so haben wir am ehesten etwas von den enthaltenen bioaktiven Substanzen.