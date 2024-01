Zucker ist ein Nahrungsmittel und liefert unserem Körper zunächst einmal Energie. Aber er hat negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel, wenn zu viel verzehrt wird. Gibt es gesunde Alternativen? Viele Lebensmittelhersteller werben beispielsweise mit Slogans wie "natürliche Süße". Gemeint sind Ahornsirup, Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft beispielsweise. "Doch dahinter verbirgt sich auch nur Zucker", warnt Ernährungstherapeutin Prof. Dorothea Portius. "Auch wenn einige dieser Zuckerarten den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell in die Höhe treiben, so haben sie dennoch in hohen Mengen negative Effekte auf den Stoffwechsel und den Körper." So könne beispielsweise Kokosblütenzucker bei übermäßigem Konsum zu einer Fettleber führen.