Fit bleiben im Alter Radfahren ist gut für die Muskulatur

Laut Dr. Torsten Kraya, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Sankt Georg in Leipzig, ist das Fahrradfahren für den Muskelerhalt besonders geeignet. "Es ist besser als Laufen, weil die Belastung für den Bewegungsapparat geringer ist. Er muss keine Stöße abfangen, daher entlastet es die Gelenke", erklärt er. Am besten sei eine sportliche Betätigung, die nicht auf Leistung abzielt, sondern ausdauernd ist. Das sei nicht nur wichtig, um dem Muskelabbau entgegen zu wirken, sondern auch, um das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. "Wir empfehlen etwa 30 bis 60 Minuten Bewegung an der frischen Luft, mindestens zwei- bis dreimal pro Woche", führt er weiter aus. Dabei müsse man keineswegs "aus der Puste" kommen – wie der Neurologe bestätigt: "Wenn Sie sich während des Radelns noch gerade so unterhalten können, haben Sie das richtige Maß an Anstrengung."