Scheinfasten ist eine besondere Art der Nahrungsaufnahme. Entwickelt wurde sie von dem italienischen Wissenschaftler und Altersforscher Prof. Valter Longo, der an der University of Southern California in den USA lehrt und forscht. Das Prinzip ist einfach: Für fünf Tage in der Woche reduziert man die Essensmenge ungefähr auf die Hälfte der sonst üblichen Kilokalorien. Der erste Tag ist dabei eine Art Übergangstag, an dem circa 1.100 kcal erlaubt sind, an den folgenden vier Tagen circa 800.