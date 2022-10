Typisch sei das auch beim Telefonieren: "Halten wir über lange Zeit das Handy fest ans Ohr, verkrampfen die Muskeln im Handteller und besonders im Daumenballen", so die Expertin. Ausgleichsbewegungen, in denen wir die Hände auch mal weit öffnen, gibt es im Alltag kaum. Dann lassen sich die Finger irgendwann nur noch schlecht spreizen, die Hand lässt sich nicht mehr komplett öffnen und auch nicht mehr flach auf den Tisch legen. In der Folge kommt es dann häufig zu Schmerzen in den Gelenken selbst, die nicht selten in der Fehldiagnose Arthrose enden.