Mit der besinnlichen Vorweihnachtszeit steigt auch das Brandrisiko wieder deutlich an. So kommt es in dieser Zeit in Deutschland zu rund 30.000 Bränden. Das sind 10.000 mehr als im Frühjahr oder Herbst. Am häufigsten gehen Adventskränze oder Tannenbäume in Flammen auf, aber auch marode Lichterketten und Mehrfachstecker sorgen für Brände. Präventionsexpertin & Kriminalrätin Ilona Wessner weiß, wie Sie unbeschadet durch die Adventszeit kommen.