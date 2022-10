Ganz klar: Nein. Sicherlich muss man die Bauchmuskeln trainieren, wenn das Ziel ein Waschbrettbauch ist. Dennoch helfen Sit-ups alleine nicht. Denn will man die Muskeln sichtbar machen, muss man auch was gegen die Fettschicht darüber tun. In diesem Fall braucht es also nicht nur ein Krafttraining, um die Muskeln aufzubauen, sondern auch ein Ausdauertraining, um den Körperfettanteil zu verringern. Wie so oft: Die Mischung macht's.