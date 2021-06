Doch nicht alle Sportarten sind in der Schwangerschaft zu empfehlen, erklärt Dr. Med Yvonne Jäger, Oberärztin für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Saale). "Gerade Kontaktsportarten und Sportarten mit Sturzgefahr wie Joggen und Reiten sind während der Schwangerschaft nicht zu empfehlen." Auch Frauen mit gewissen Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Blutungen in der Schwangerschaft etc. sollten im Zweifel Sport meiden und unbedingt Rücksprache mit ihrem Arzt halten, bevor sie sich sportlich betätigen, empfiehlt Dr. Jäger.