Fitness Effektive Sport-Übungen für den Alltag

Einfach nur Stehen beim Abspülen, das ist Schnee von gestern. Ab jetzt werden dabei die Beine trainiert. Stellen Sie sich hüftbreit in einen festen Stand. Heben Sie nun die Fersen vom Boden ab und schieben Sie sich auf die Zehenspitzen. Achten Sie dabei darauf, dass auch ihr Knöchel stabil bleibt und die Fersen nicht nach innen oder außen wandern. Halten Sie am höchsten Punkt und senken Sie dann ihre Fersen wieder ab. Wenn sie die Herausforderung suchen dann probieren Sie das ganze in einem geschlossenen Stand. Hier haben die Fersen die ganze Zeit Kontakt zueinander. Übrigens tun Sie hier auch gleich was für Ihre Venengesundheit.