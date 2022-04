Kraft: Die braucht die Schulter, denn nur so ist sie stabil. Am einfachsten und ideal für Kniepatienten sind Liegestütze an der Wand. Je schräger man steht, desto anstrengender wird es. Bei allen Varianten ist die Körperspannung wichtig. Bei Liegestützen auf den Knien wird die Stützkraft trainiert. Wichtig dabei: "Alles schön langsam, alles schön kontrolliert machen. Man muss auch erstmal probieren, ob man es schafft von der Kraft her. Etwas leichter wäre, wenn man die Arme nur leicht beugt und dann in dieser Position ein paar Sekunden hält", weiß Jürgen Reif.