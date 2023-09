Gesunde Füße Worauf muss bei der Fußpflege geachtet werden?

Bitte keinen Hornhauthobel verwenden, weil da die Verletzungsgefahr zu groß ist. Es ist eine Klinge drin. Damit kann man ins Fleisch schneiden und Schnitte am Fuß heilen ganz schlecht. Hornhaut sollte entfernt werden, aber nicht vollständig. Das rosa Fleisch darf nicht durchschimmern. In einem solchen Fall könnte die zarte Haut aufplatzen, was schmerzhaft ist (sogenannte Rhagaden) und wir haben eine Infektionsgefahr. Eine dünne Schicht Hornhaut sollte nach der Behandlung also bleiben.

Es geht darum, dass es Veränderungen an Nagel und Haut gibt. Gerade bei Tumorpatienten wird durch die Chemo die Haut häufig sehr trocken. Deswegen ist es eigentlich immer wichtig, dass wir als Podologen drüberschauen bei Nagelveränderungen, weil das Gift, was ihnen gegeben wird, damit der Tumor besiegt wird, sich auch auf den Nägeln niederschlägt. Das ist auch bei Diabetikern so.

Fußpilz und Nagelpilz (lat. Mykosen) haben inzwischen extrem zugenommen. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass das Immunsystem vieler Menschen nicht ausreichend intakt ist. Wer ein stabiles Immunsystem hat, bekommt keinen Fußpilz. Darüber hinaus kann es auch an mangelnden hygienischen Bedingungen liegen. Fußpilz fängt man sich ein, wenn man mit nackten Füßen läuft, wo Pilzsporen auf Böden vorhanden sind: in der Saunakabine zum Beispiel, in die man – hier in Deutschland jedenfalls – barfuß geht. Oder es wird weitergegeben, wenn Partner dasselbe Fußhandtuch verwenden. Aber auch im Schuhgeschäft, wenn man ohne Strümpfe neue Schuhe anprobiert, kann man sich einen Fußpilz holen. Wer sich Pilzsporen eingefangen hat, muss medizinisch verschriebene Hilfe in Anspruch nehmen und die Arznei sorgfältig und regelmäßig anwenden.

Ja, seit etwa zehn bis 15 Jahren ist die Tendenz steigend. Allerdings haben sie meist nicht so massive Fußprobleme wie die Frauen. Bei Frauen ist vor allem das Tragen von Absatzschuhen Ursache krankhafter Veränderungen an den Füßen. Durch hohe Hacken rutscht der Fuß komplett nach vorn, die Zehen werden im Schuh vorn zusammengedrückt. Hammerzehen und Hühneraugen sind die Folge.