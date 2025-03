Die Gallenblase ist ein kleines, birnenförmiges Organ an der Rückseite der Leber, das Gallensaft speichert. Davon fasst sie rund 50 Milliliter, die sie und täglich mehrmals, nämlich zu den Mahlzeiten, in den Zwölffingerdarm abgibt. Der Gallensaft spaltet die wasserunlöslichen Fette aus der Nahrung auf und macht sie gewissermaßen wasserlöslich. Es ist also so ähnlich wie beim Abwasch, wo das Spülmittel Töpfe und Pfannen von Fett befreit.



Innerhalb eines Tages werden circa 700 bis 1.200 Milliliter Gallensaft in der Leber gebildet und in kleinen Mengen an die Gallenblase abgegeben, wo er nicht nur gespeichert, sondern auch verdickt wird. Gallensaft besteht zu über 80 Prozent aus Wasser, der Rest sind Gallensäuren, Gallenfarbstoffe und Salze.



15 Gramm Fett täglich sind nötig, um ein Zusammenziehen der Gallenblase auszulösen. Damit bleibt der Gallensaft in Bewegung. Bewegt er sich nicht mehr, bilden sich kleine Kristalle oder Gallengries – die Vorstufe zu Gallensteinen.