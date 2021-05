Gartenarbeit macht Spaß, ist erholsam und bringt den Körper in Bewegung. Doch gerade im Frühjahr steigt für Hobbygärtner das Risiko für Verletzungen. Fünf Gefahrenquellen für Hobbygärtner beim Mähen, Schneiden und Pflanzen verraten wir hier.

Ein Dornenstich beim Verschneiden einer Rose oder ein Splitter im Finger – solche vermeintlich kleinen Bagatellverletzungen können schwerwiegende Folgen haben. Denn Splitter dringen häufig tiefer ein, als man denkt und können so Keime tief ins Gewebe einbringen. "Erst letzte Woche mussten wir einer Patientin einen Teil des Fingers amputieren, weil sich die Infektion schon auf den Knochen ausgeweitet hatte", berichtet Professor Frank Siemers, Handchirurg am BG Klinikum Bergmannstrost in Halle.