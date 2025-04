Mehr als 200.000 Unfälle ereignen sich laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jedes Jahr in deutschen Gärten. Besonders schwerwiegend sind sie bei Stürzen von einer Leiter oder nach unsachgemäßem Umgang mit motorbetriebenen Geräten wie Kettensägen oder Heckenscheren. Hier sollte man daran denken, dass solche Geräte eine gewisse Nachlaufzeit haben und man nicht in den Messerbereich fassen darf. Bei Leitern gilt: Lieber einmal mehr absteigen und die Leiter sicher neu aufstellen als das Gleichgewicht zu verlieren.

Gefährlich werden können auch achtlos herumliegende Gartengeräte. Die Zacken eines Rechens oder einer Harke haben sich schon in so manchen Fuß gebohrt. Solche Verletzungen können durchaus unscheinbar aussehen, sind aber nicht selten ein Fall für den Arzt, weil Sehnen oder Nerven verletzt wurden.

Besonders gefährdet sind Kinder. Denn aufgrund ihrer Körpergröße befindet sich das Feuer oft in Kopfhöhe. Das gilt insbesondere auch dann, wenn Bier zum Ablöschen auf das Grillgut geschüttet wird. Das Bier wirbelt unkontrolliert Asche und Glut auf, was am häufigsten daneben stehende Kinder trifft.