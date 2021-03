Gefährliche Sache: Blausäure in Aprikosenkernen

In der Europäischen Union haben wir einen Höchstgehalt für Blausäure in Aprikosenkernen festgelegt. Nach unseren Untersuchungen überschreiten in 80 Prozent der Fälle Aprikosenkerne diesen Höchstgehalt für Blausäure.

Dr. Georg Schreiber | Abteilungsleiter beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit