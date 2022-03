Die Evolution hat uns auf ein Überangebot an Nahrungsmitteln, wie wir es in Westeuropa seit Jahrzehnten haben, nicht eingestellt. Deshalb neigen wir, rein biologisch betrachtet, zum Vorratsessen, um für schlechte Zeiten körpereigene Fettreserven anzulegen. Einmal abgenommene Pfunde fallen deshalb nicht selten dem Jojo-Effekt zum Opfer, mit dem der Körper auf eine zeitweise geringere Kalorienaufnahme (also eine Diät) reagiert.