Die kleinen, etwas mühsam zu sammelnden Früchte der Heidelbeersträucher heißen je nach Region auch Heubeeren, Bickbeeren oder einfach Wildbeeren. Im Erzgebirge heißen die Früchte Schwarzbeeren, und es gilt: "Wenn sie rot sind, sind sie noch grün". Außerdem heißt es: "In der Schwarzbeerenzeit hat der Arzt keine Leit". Also – wenn die Heidelbeeren reifen, genügt ihr Genuss, um Alltags-Wehwehchen wie Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen zu beheben. Getrocknet helfen sie gegen Durchfall, frisch machen sie den trägen Darm wieder flott.

Bemerkenswert an den Heidelbeeren ist ihr Gehalt an Gerbstoffen und Farbstoffen. So genannte Anthozyane – sie machen die Blaubeeren blau – sollen entzündungshemmend wirken. Blaubeersaft kann offenbar zumindest kurzfristig auch den Blutdruck senken. Die so gesunden Farbstoffe finden sich übrigens in größerer Menge in den wilden Heidelbeeren, die auch blauviolettes Fruchtfleisch haben. Bei den Zuchtsorten ist nur die Außenhaut blau.