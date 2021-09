Trockenfrüchte enthalten sehr viel Zucker. Wer abnehmen will, sollte sich daher hier zurückhalten, rät Ernährungstherapeutin Prof. Dorothea Portius. Aber auch Menschen, die weder übergewichtig noch zuckerkrank sind, sollten bedenken: "Der in getrocknetem Obst enthaltene Fruchtzucker lässt den Blutzuckerspiegel schneller ansteigen, als würden wir frisches Obst essen. Denn durch den Trocknungsprozess ist der Zucker konzentriert.“

Der Genuss von zu viel Trockenobst könne, wenn man zu wenig trinkt, aber auch das Gegenteil bewirken, mahnt Ernährungsberaterin Dorothea Portius: "Trockenfrüchte sind sehr reich an Ballaststoffen. Diese an sich günstige Eigenschaft kann sich ungünstig auswirken, wenn zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird. Dann können die Ballaststoffe sich zu einem festen Klumpen zusammenballen. Wenn dieser in einer Darmkurve hängenbleibt, haben wir eine Verstopfung.“ Es gäbe also Für und Wider.