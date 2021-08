Ernährung Günstig, lecker und reich an Vitamin C: Kohlrabi

Sommerzeit ist Gartenzeit. Bis September steht auch die Ernte von Kohlrabi an. Das typisch deutsche Gemüse steckt voller gesunder Inhaltsstoffe. Ob roh oder gedünstet: Es ist ein einheimisches Superfood und stärkt mit seinem hohen Anteil an Vitamin C das Immunsystem. Wir verraten, was Kohlrabi noch so gesund macht. Und Rezepte gibt es hier auch!