Dafür werden die Tomaten in etwa einen-Zentimeter-dicke Scheiben geschnitten und kommen für 12 bis 14 Stunden bei 55 Grad in einen Dörrapparat. Wer keinen Dörrgerät hat, kann dafür auch den Backofen im Herd mit Umluft nutzen. Backbleche dafür mit Backpapier auslegen.

Getrocknet sind die Tomaten in einem verschlossenen Behälter bis zu einem Jahr haltbar. Wer mag, kann sie mit getrockneten Kräutern und Knoblauch in Olivenöl einlegen. Dafür sollten die Tomaten ein bis zwei Wochen an einem kühlen Ort durchziehen.