Hopfen war schon Arzneipflanze des Jahres. Seine Inhaltsstoffe lindern Entzündungen und wirken beruhigend. Deswegen ist Hopfen auch in pflanzlichen Schlafmitteln enthalten. Hopfenplantagen gibt es etliche in Mitteldeutschland. Die größte steht in Prosigk in Sachsen-Anhalt.