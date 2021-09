Vitamin C, Magnesium oder Zink – als Nahrungsergänzungsmittel führen diese Mikronährstoffe die Verkaufslisten an, besonders während des Corona-Lockdowns gab es einen regelrechten Boom. Die Pillen sollen dem Immunsystem auf die Sprünge helfen, uns vor Erkältungen schützen oder Krämpfen vorbeugen. Doch erfüllen sie tatsächlich, was sich viele davon versprechen? "Nein", sagt die Leipziger Ernährungsexpertin Susann Otto: "Besonders ältere Menschen wollen sich prophylaktisch für den Winter mit Vitamin C und Zink gegen Erkältungen wappnen. Doch es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg, der diesen Nutzen wirklich nachweist."