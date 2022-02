Der Verband Gäa e.V. wurde 1988 in Dresden gegründet, anfangs als unbequeme Protestgruppe, um gegen die Umweltzerstörung in der DDR zu kämpfen. Nach der Wiedervereinigung war das Ziel, vor allem den ökologischen Anbau in den neuen Bundesländern zu fördern. Heute hat der Verband Mitglieder in ganz Deutschland und ist unter anderem spezialisiert auf Kräuter- und Beerenanbau, Bienenhaltung und Teichwirtschaft. Die Gäa-Richtlinien gehen in vielen Punkten über die EU-Ökoverordnung hinaus.