Mieze Schindler, Senga Sengana, Malwina, Elsanta und, ja, auch Korona – es gibt über 1.000 Erdbeersorten. Allen gemeinsam – sie liefern pro 100 Gramm nur 32 Kilokalorien. Nicht zuletzt ihr hoher Wassergehalt macht sie, was den Energiegehalt angeht, zu echten Leichtgewichten. Zudem bringen sie reichlich Ballaststoffe mit, was die Verdauung fördert. Neben Vitamin C – mehr als bei Zitronen und Orangen! – liefern Erdbeeren Folsäure, Kalzium, Kalium, Zink und Kupfer. Und – viele sekundäre Pflanzenstoffe, die dabei helfen können, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und womöglich sogar Krebs vorzubeugen.

Die kleinen, etwas mühsam zu sammelnden Früchte der Heidelbeersträucher heißen je nach Region auch Heubeeren, Bickbeeren oder einfach Wildbeeren. Im Erzgebirge heißen die Früchte Schwarzbeeren, und es gilt: "Wenn sie rot sind, sind sie noch grün". Außerdem heißt es: "In der Schwarzbeerenzeit hat der Arzt keine Leit". Also – wenn die Heidelbeeren reifen, genügt ihr Genuss, um Alltags-Wehwehchen wie Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen zu beheben. Getrocknet helfen sie gegen Durchfall, frisch machen sie den trägen Darm wieder flott.

Bemerkenswert an den Heidelbeeren ist ihr Gehalt an Gerbstoffen und Farbstoffen. So genannte Anthozyane – sie machen die Blaubeeren blau – sollen entzündungshemmend wirken. Blaubeersaft kann offenbar zumindest kurzfristig auch den Blutdruck senken. Die so gesunden Farbstoffe finden sich übrigens in größerer Menge in den wilden Heidelbeeren, die auch blauviolettes Fruchtfleisch haben. Bei den Zuchtsorten ist nur die Außenhaut blau.

Heidelbeeren sind nocht nicht reif, wenn sie noch rot sind. Bildrechte: Colourbox.de

Klar, in den Gärten wachsen auch stachellose Sorten, aber echte Brombeerfreunde bevorzugen die deutlich aromatischeren Früchte, die zwischen den mit Stacheln bewehrten langen Ranken der klassischen, oft auch wild wuchernden Brombeer-Sträucher reifen. Wer sich durch diesen Verhau kämpft, wird belohnt. Brombeeren liefern neben Vitamin C, verschiedenen B-Vitaminen und reichlich Ballaststoffen auch viele gesundheitswirksame sekundäre Pflanzenstoffe. Wie bei den Heidelbeeren interessieren sich Ernährungsforscher auch bei den Brombeeren vor allem für die Farbstoffe, die Anthocyane. Diese haben vermutlich die Eigenschaft, in unserem Körper so genannte freie Radikale abzufangen und damit unsere Zellen zu schützen. Brombeeren sollen außerdem eine gesunde Gehirnfunktion unterstützen.

Brombeeren sollen auch eine gesunde Gehirnfunktion unterstützen. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes