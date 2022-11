Zutaten:



1 Mairübe

3 Mohrrüben

2 Pastinaken

1 kleine Petersilienwurzel

2 Kartoffeln

1 Zwiebel

20g Butter

1 Lorbeerblatt

1 Nelke

500 ml Gemüse Brühe

1 EL Honig

½ TL Rosmarin

Salz und Pfeffer



Zubereitung:



Das Gemüse schälen und in Stücke schneiden. (Die Pastinaken in kleine Würfel und die Wurzelpetersilie in dünne Scheiben schneiden. Die Kartoffeln in einen Zentimeter dicke Würfel schneiden.)



Die Butter in einem großen Kochtopf schmelzen. Die Zwiebel in dünne Scheiben schneiden und in der Butter dünsten. Lorbeerblatt und Nelke zu den Zwiebeln in den Topf geben und kurz mit anbraten. Dann das Gemüse dazugeben und mit Brühe aufgießen.



Rosmarin und Honig hinzufügen und bedeckt für 20 bis 30 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den Blättern des Stangensellerie servieren.