Dr. Martin Schlott: Es gibt eine Atemtechnik tibetischer Mönche, die durch den Holländer Wim Hof in den letzten Jahren bekannt geworden ist und die den Körper durch zügiges Ein- und Ausatmen maximal mit Sauerstoff flutet. Ich selbst nutze diese Technik seit langem. Zügiges Ein- und Ausatmen durch den Mund aktiviert dabei mehr als durch die Nase. Ich atme 30 Mal tief ein und dann wieder aus. Dann atme ich aus und halte den Atem an, bis der Drang zum Luftholen einsetzt. Wieder tief einatmen und wieder Atem anhalten. Das Ganze wiederhole ich dreimal. Nach dem Aufstehen aktivieren wir am besten die gesamte Muskulatur: ein paar Liegestütze, Kniebeuge oder Übungen für den Rücken. Fünf Minuten reichen schon.