Iris Chaberny: Vor allem Formaldehyd aus Holzwerkstoffen, Möbeln und Bodenbelägen hat in der Vergangenheit große Aufmerksamkeit erhalten und gehört zu den sogenannten "CMR-Stoffen", die zu den krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen zählen. 2015 wurde Formaldehyd in die Kategorie 1B "wahrscheinlich karzinogen beim Menschen" eingestuft. Karzinogen heißt krebserregend. Des Weiteren können aus Möbeln und Teppichböden sogenannte VOC, flüchtige organische Verbindungen, in die Raumluft freigesetzt werden. Zu diesen Verbindungen gehören eine Reihe von Stoffklassen, wie beispielsweise Alkane, Aromaten, Alkohole, Terpene und organische Säuren. In der Raumluft können bis zu 1.000 Einzelverbindungen der VOC nachgewiesen werden.